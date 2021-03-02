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Haberler Göztepe Göz-Göz büyüyü bozdu

Göz-Göz büyüyü bozdu

İzmir ekibi, üst üste son üç galibiyetini de 4 yıldır hezimet yaşadığı ekiplerine karşı alırken ’yi dışarda 21, ’yı da 62 yıl sonra yendi, 2.5 yıl sonra en iyi seriyi yakaladı.

Göz-Göz büyüyü bozdu

2.3.2021

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe fırtınası dinmiyor. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ve Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'yı da yenerken rakiplerine karşı çok anlamlı zaferler kazandı. Son üç galibiyetini de 4 sezondur büyük hezimet yaşadığı İstanbul ekipleri karşısında alan Göz-Göz, özellikle Fenerbahçe ve Kasımpaşa önünde adeta büyüyü bozarak şanssızlığını kırdı. Son 4 sezonda 3 maçlık galibiyet serisine kadar İstanbul ekipleriyle içerde ve dışarda 36 kez karşı karşıya gelen Göztepe, 5 galibiyet alırken, 22 yenilgi ve 6 beraberlik elde ederek sadece 21 puan kazanabilmişti.

853 GÜN SONRA EN İYİ SERİ
Ancak son üç maçta İstanbul ekipleri karşısındaki şanssızlığını yıkan Göz-Göz, Fenerbahçe'yi de deplasmanda yenerek 21 yıllık hasrete son vermişti. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı da yenerek 62 yıl sonra rakibini mağlup etmeyi başardı. Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 17 Ekim 1959'da İzmir'de 4-1'lik sonuçla elde eden Göz-Göz, bu tarihten sonra İstanbul ekibini yenememişti. Ligde son 3 maçlık seri galibiyetini 2018-2019 sezonunda Göz-Göz, tam 853 gün sonra da en uzun serisine imza attı.

BURAK HAKERLER

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