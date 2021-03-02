Göztepe’nin süper ikilisi Halil ve Ndiaye

SPOR Toto Süper Lig'de çıkışa geçen Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar ve golcüsü Cherif Ndiaye, Kasımpaşa önünde resitale devam etti. Bu sezon Süper Lig'de 27. hafta geride kalırken, 'süper ikili' Halil ve Ndiaye Göz-Göz'ü sırtladı. Kasımpaşa'yı tek golle deviren İzmir ekibinde Halil Akbunar müthiş bir asist yaparken, Senegalli forvet Cherif Ndiaye ise attığı golle takımına müthiş bir zafer kazandırdı.

İZMİR EKİBİNİ SIRTLADILAR

Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında attığı golle takımına kritik bir 3 puan kazandıran ve 7 golü bulunan 27 yaşındaki Halil, Kasımpaşa maçında da 7. asistine imza attı. 25 yaşındaki Senegalli golcü Ndiaye de gol sayısını da 8'e çıkararak takımının en golcü oyuncusu oldu. Göztepe, Ndiaye'nin gol attığı 6 maçta da yenilmezken, sarı-kırmızılı futbolcu Erzurumspor, Karagümrük, G.Birliği ve Kasımpaşa'ya 1'er, Ankaragücü ve Yeni Malatya'ya ise 2'şer gol attı.