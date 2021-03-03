Jahovic eski günleri arıyor

Göztepe'de devre arasında büyük umutlarla Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer edilen Adis Jahovic, şu ana kadar beklenen patlamayı yapamadı. Göztepe'ye 3 yıl sonra geri dönen Makedon futbolcu, 5 maçta görev yapıp gol ya da asist üretemedi. Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında oyuna sonradan dahil olan, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa müsabakalarında ise 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu toplam 288 dakika sahada kaldı. Göztepe'ye ilk olarak 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'deyken gelen Adis Jahovic, ilk senesinde 33 müsabakaya çıkıp 21 gol attı. Süper Lig'deki ilk sezonda da yarım devre forma giyen ve 18 karşılaşmada 14 gol atan Jahovic, ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde İttifak Holding Konyaspor'a satıldı. Göztepe'den ayrı kaldığı dönemlerde Konyaspor'un yanı sıra Malatya ve Antalya formalarını terleten tecrübeli futbolcu bu sezonun devre arasında ise yuvasına döndü.