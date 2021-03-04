Haydi Göz-Göz yine kazan

Süper Lig'de çıkışa geçen Göztepe, bugün Alanya virajına çıkıyor. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 16.00'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Ligde son üç maçında Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı yenerek 3'te 3 yapan Göz-Göz, Alanya deplasmanını kayıpsız atlatıp çıkışını sürdürmek istiyor.

BERKAN EMİR OYNAMAYACAK

Sarı-kırmızılılarda zorlu 90 dakikada Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören sol bek Berkan Emir forma giyemeyecek. Geçen hafta sakatlığı bulunan Tripic'in ise bu hafta kadroya alınıp yedek soyunması bekleniyor. Ev sahibi Alanyaspor'da ise kart cezalısı Salih Uçan bugün kadroda yer almayacak. Sakatlıkları süren Babacar ve Caulker'in durumları ise maç öncesi belli olacak. Ligde 3'te 3 yapan sarı-kırmızılı ekibin aksine Alanyaspor da son üç müsabakada aldığı 2 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyete hasret kaldı.



GÖZTEPE'DEN TOKEN ATAĞI

Blokzincir şirketi Chiliz ile iş birliği yapan Göztepe'nin "$GOZ Fan Token"ı, blokzinciri taban-lı taraftar etkileşimi ve ödül platformu Soci-os.com'da piyasaya sürülecek. Göztepe Kulübün-den yapılan açıklamada, detayların yakında açıklanacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün "Socios.com" platformunda Fan Token çıkaran dördüncü Türk ekibi olacağı, Barça, Juventus, PSG, Milan, Roma ve A.Madrid'in bu platformda yer aldığı belirtildi.



ZORUNLU DEĞİŞİM

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanyaspor maçında mecburi değişime gidecek. Karman cezalı Berkan Emir'in yerine Burekovic'e şans verecek.