Göztepe kaçamadı

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 maçını da kazanarak çıkışa geçen Göztepe, Alanyaspor'la deplasmanda berabere kalarak 1 puanla döndü: 0-1. Mücadelenin 6. dakikasında Soner müthiş bir pasla sağ kanattan Murat'ı topla buluşturdu. Murat'ın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı. 9'da Moubandje'nin pasında Kadzior topa ayak koydu ama çerçeveyi bulamadı. 21'de Davidson'un uzun topunda Bareiro Atınç ve Alpaslan'a rağmen topu kontrol edip öne çıkan İrfan Can'ın üzerinden ağları havalandırdı. hakem Numanoğlu VAR'dan gelen uyarı üzerine görüntüleri izleyip golü geçersiz saydı.



TZAVELLAS'I TUTAMADI

43'te Halil'in sol kanattan ortasında Fatih kale önünde ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya ev sahibi Alanyaspor oldukça etkili başladı. 49. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Berkan'ın Ancak pasında Kadzior'un şutunda kaleci İrfan Can köşeye giden topu harika bir refleksle kornere gönderdi. 54'te sağ kanattan Kadzior'un kullandığı korner atışında ön direkte topa yükselen Tzavellas skora dengeyi getirdi: 1-1. 90+4'te Göztepe atağında sağ kanatta topla buluşan Halil, kale önüne müthiş bir pas çıkardı. Ancak topla buluşan Cherif Ndiaye istediği vuruşu yapamayınca Göz-Göz golden oldu. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken İzmir ekibi zorlu maçtan 1 puanla ayrıldı.



KARAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'de 3'te 3 yaparak çıkışa geçen Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, dün Alanyaspor deplasmanında on birde iki değişiklikle sahaya çıktı. Karaman, Kasımpaşa maçında kırmızı kart görerek dün cezalı duruma düşen sol bek Berkan Emir'e şans vermedi. Berkan'ın yerine savunmanın solunda Burekovic on birde görev aldı. Karaman, ileri uçta da son 3 maça on birde başlayan Adis Jahovic'i de bu kez yedek kulübesine çekti. Makedon futbolcu kulübede oyuna başlarken yerine Ideye görev yaptı. Ancak Ideye olumsuz performansı sonrası ikinci yarının başında kenara gelirken Adis sahaya çıktı. Karaman'ın orta alanda tercihi yine Fousseni Diabate'den yana oldu. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Peter Zulj dün de Kasımpaşa maçından sonra iyileşmesine rağmen yedek soyundu.



TOKEN'LE TARAFTARLAR SÖZ SAHİBİ OLACAK

TÜRKİYE'DE Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in ardından dijital atılım yaparak Socios.com'la anlaşan Göztepe taraftarla bir araya gelecek. Barcelona, PSG, Juventus, Milan gibi Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin yer aldığı platforma dahil olan İzmir ekibinin Başkanvekili Talat Papatya anlaşma ile ilgili, "Taraftarlarımız bizim için her şeydir ve onlar olmadan buralarda olamazdık. Taraftar tokenlarının piyasaya sürülmesi, kulüp ve tüm destekçileri için büyük bir an olacak" dedi.