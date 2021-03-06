Göztepe-Erzurum maçı Küçük’ün

SÜPER Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Pazartesi günü İzmir'de Erzurumszpor'u ağırlayacak olan Göztepe'nin kritik mücadelesini hakem Zorbay Küçük yönetecek. Buna göre haftanın diğer maçlarını yönetecek olan hakemler şöyle: BUGÜN: Denizlispor- Yeni Malatyaspor (19.00): Arda Kardeşler, Beşiktaş- Gaziantep FK (19.00): Mete Kalkavan, YARIN: Karagümrük-Ankaragücü (13.30): Halis Özkahya, Gençlerbirliği-Başakşehir (16.00): Özgür Yankaya, Hatayspor-Kayserispor (16.00): Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray-Sivasspor (19.00): Ali Şansalan, PAZARTESİ: Trabzonspor-Alanyaspor (16.00): Suat Arslanboğa, Antalyaspor-Kasımpaşa (16.00): Serkan Tokat, Konyaspor-Fenerbahçe (19.00): Fırat Aydınus.