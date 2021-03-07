Göz-Göz’de tam isabet

Süper Lig'de bu sezon 4. yılını geçiren Göztepe, yabancı transferinde sonunda adeta turnayı gözünden vurdu. Daha önceki sezonlarda transfer edilip forma giymeden ayrılan yabancıların aksine Göz-Göz, bu sezon neredeyse yüzde yüze yakın bir isabet oranı yakaladı. MİHOJEVİC'E BÜYÜK ALKIŞ

Sarı-kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Cherif Ndiaye takıma yaptığı gol katkısıyla dikkat çekerken stoper Marko Mihojevic, sol bek Burekovic, orta saha oyuncusu Nwobodo'nun yanı sıra devre arasında gelen Esiti, Diabate, Zulj da kadroya tam olarak oturdu. Takımda kiralık olarak forma giyen Senegalli golcü oyuncu Ndiaye sezon başından bu yana 27 maçta 8 gol atıp, 1 asistle takımın en golcü ismi oldu. Ndiaye'den sonra takıma devre arasında yine kiralık olarak gelen Zulj da henüz 8 maçta görev almasına karşın fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Yabancılardan en çok forma giyen isimlerden olan Mihojevic 19 maçta görev alıp 2 gol attı, orta saha oyuncusu Obinna da teknik direktör Karaman'ın bankosu olup 20 maçta 2 asistlik performans ortaya koydu.

■ BURAK HAKERLER