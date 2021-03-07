Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve pas çalışması ile başlayan antrenman, taktik ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Hakem Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
ANTRENMANDAN KARELER...
Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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