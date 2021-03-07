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Haberler Göztepe Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

, maçına hazır

'in 29. haftasında yarın 'u konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma 'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
AA

07.03.2021, 18:21 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021, 18:22

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve pas çalışması ile başlayan antrenman, taktik ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Hakem Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

ANTRENMANDAN KARELER...




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