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Haberler Göztepe Göztepe - Erzurumspor CANLI ANLATIM

- CANLI ANLATIM

Spor Toto 'de son olarak deplasmanda 'la 1-1 berabere kalan , evinde düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye 'la karşı karşıya. Göztepe - Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Göztepe - Erzurumspor CANLI ANLATIM

08.03.2021, 18:56

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Ünal Karaman, maçı kazanıp çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. İyi bir ivme yakaladıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Son 4 maçta 10 puan topladık. Erzurumspor karşılaşmasına da aynı ciddiyet ve disiplinle hazırlanıyoruz" dedi.

Rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalardan 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Sarı-kırmızılı ekip rakibiyle sezonun ilk yarısında Kazım Karabekir Stadı'nda oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı.

İzmir ekibinin muhtemel 11'i şu şekilde: "İrfancan - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Nwobodo, Soner, Diabate (Zulj), Halil, Ndiaye, Jahovic."

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