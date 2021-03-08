Haydi Göztepe

SÜPER Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçen Göztepe, bugün sahasında kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, saat 19.00'da Erzurumspor BŞB ile karşılaşacak. Hakem Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı maçı beINSports2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

LİGDE son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 36 puanla 9. sıraya kadar yükselen Göztepe, 26 puanla düşme potasının en üstünde bulunan Doğu ekibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte son iki haftadır sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Zlatko Tripic antrenmanlara başlarken ilk on birde yer alması beklenmiyor. Ayrıca sarı-kırmızılılarda geçen hafta kırmızı kart cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Berkan Emir'in de bugün kadroda yer alması bekleniyor. Konuk ekip Erzurumspor'da ise sakatlığı süren santrfor Oltan'ın oynayıp oynayamacağı ise maç saati belli olacak. Göztepe'de daha önce oynayan Leo Schwechlen, bugün eski takımına rakip oluyor.



CEZA SINIRINDA ÜÇ OYUNCU VAR

GÖZTEPE'DE Erzurumspor BŞB maçı öncesi teknik heyet futbolculara sarı kat uyarısında bulundu. Sarı-kırmızılılarda, savunmada Alpaslan Öztürk ve Murat Paluli ile orta alanda Obinna Nwobodo 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig'de hafta içi mesaisinde Alanyaspor ile deplasmanda berabere kalarak zorlu rakibinden 1 puan koparan Göztepe'de Erzurumspor maçında 2 değişiklik bekleniyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın savunmanın solunda cezası sona eren Berkan'ı, Burekovic'in yerine sahaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca ileri uçta da Ideye'nin yerine Karaman'ın bu kez Adis Jahovic'e gol umudu olarak forma verecek.