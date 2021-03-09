Harikasın Göztepe

Süper Lig'de geçen hafta Alanya deplasmanından 1 puanla ayrılan Göztepe, dün sahasında B.B.Erzurumspor'u yenerek başarılı grafiğini sürdürdü: 3-1.



4. dakikada Zulj'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diabate'nin şutunda savunmadan Schwechlen'e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 19. dakikada Göztepe tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Berkan'ın vuruşunda kaleci Szumski meşin yuvarlağı yumruklarıyla çıkardı. 31. dakikada Berkan'ın serbest vuruştan ceza sahasına kestiği ortada yaşanan karambolde Ndiaye'nin şutunda kaleci Szumksi topu kornere çeldi. 38. dakikada Berkan'ın köşe vuruşundan kestiği ortada Halil kafayı vurdu. Kaleci Szumki'nin çeldiği topu önünde bulan Alpaslan'ın vuruşunda savunma topun ağlara gitmesini engelledi. 48'de konuk ekip sağ kanattan geldi Cenk Ahmet'in ceza alanına çevirdiği topa Emrah altı pasın içinden vurdu ve topu ağlara gönderdi ve eşitliği sağladı: 1-1.





ALPASLAN SKORU BELİRLEDİ

83'te Göztepe'nin sol kanattan ceza alanına doldurduğu serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu Diabate içeriye çevirdi Halil ceza alanı içinde sol çaprazdan vuruşunda takımını öne geçirdi: 2-1. 86'da Halil'in pasında Ndiaye yakın mesafeden vurdu kaleci güçlükle çıkarttı. 90+4'te Da Costa'nın ceza alanı içinde Tripic'e müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Alparslan skoru belirleyen isim oldu: 3-1.





KARAMAN'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'de çıkışa geçen Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, Erzurumspor maçı kadrosunda dün üç değişiklik birden yaptı. Teknik direktör Karaman, son oynanan ve beraberlikle sona eren Alanyaspor maçında forma giyen sol bek Burekovic, sağ bek Murat Paluli ile golcü Brown Ideye'yi bu kez kulübeye çekti. Karaman, Alanya maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Berkan Emir'i Burekovic'in yerine değerlendirirken, Gassama'yı Murat'ın yerine savunmada şans verdi. Golcü Ideye'yi yedek kulübesine çeken Karaman, orta alana da Zulj'u monte etti. Diabate'yi sol kanada çeken deneyimli teknik adam Cherif Ndiaye'yi de kanatlardan iler uca çekti. Makedon golcü Adis Jahovic üst üste ikinci maçında da yedek kulübesinde bekledi.





HATİPOĞLU'NUN ACI GÜNÜ

ERZURUMSPOR'LU futbolcu Hasan Hatipoğlu Göztepe maçı öncesinde en acı günlerinden birini yaşadı. Hasan ve Sinem Hatipoğlu çiftinin 1 ay sonra dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerinin önceki gün kalbinin durduğu ve hayatını kaybettiği bildirildi. Hasan Hatipoğlu takımla birlikte İzmir'e gelirken dünkü maçta yedek soyundu.