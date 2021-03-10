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Haberler Göztepe Karaman’ın eşi sergi açtı

Karaman’ın eşi sergi açtı

Karaman’ın eşi sergi açtı

10.3.2021

GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın eşi Pınar Karaman ve Prof. Dr. Mehmet Çınar'ın ortak resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı için Tınaztepe Galen Hastanesi'nde gerçekleştirilen sergi, 14 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Sergide, Karaman ve Çınar'ın eserleri yer alıyor. Çalışmalarını Bostanlı'daki Pınart Sanat Galerisi'nde sürdüren Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın eşi Pınar Karaman da daha önce ikisi Paris'te olmak üzere 27 kişisel sergi ile 14 karma sergide yer aldı.

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