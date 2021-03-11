Göz-Göz’de Atınç ve Alpaslan sevinci

Süper Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanı hanesine yazdıran Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'ın özellikle savunmada yaptığı değişimler başarıyı getirdi. İlk 4 maçında Beşiktaş, Denizlispor, Y.Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı stoperde Mihojivic ve Titi'yi oynatıp sadece 1 puan toplayabilen Karaman, ardından Atınç ve Alpaslan ikilisine şans verdi. Atınç ve Alpaslan'ın savunmanın göbeğinde oynadığı Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarından Göztepe 13 puan çıkardı.

İYİ UYUM YAKALADILAR

Sarı-kırmızılılar Titi- Mihojevic ikilisinin görev aldığı 4 müsabakada 8 gol yerken, son 5 maçta ise 3 kez topu ağlarında gördü. Stoperde çok iyi uyum yakalayan Atınç ve Alpaslan ikilisi böylece teknik direktör Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.