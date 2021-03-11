Göztepe’de Karaman fırtınası

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile fark yarattı. İzmir ekibi, sezona başladığı genç teknik adam İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra, deneyimli çalıştırıcı Karaman'ın görevde olduğu 9 maçta büyük çıkış yakaladı. 21. hafta itibariyle Beşiktaş maçıyla takımın başına geçen 54 yaşındaki teknik adam 9 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 14 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım ile 1.56'lık bir maç başı puan ortalaması tutturan Karaman, bu grafiği ile görevi devraldığı İlhan Palut'u solladı. Palut, 2020-2021 sezonunda 17 maça çıkarken 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi ile 1.12'lik puan ortalaması tutturmuştu.

KARAMAN'LI GÖZ-GÖZ ÇIKIŞA GEÇTİ

Palut, geçen sezon ise 24 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi alarak maç başına 1,25'lik bir puan ortalamasında kalmıştı. İlk 4 maçında hayal kırıklığı yaratan Ünal Karaman üst üste Beşiktaş, Denizli ve G.Antep FK maçlarını kaybederken Yeni Malatya ile berabere kalmıştı. Karaman bu süreçte taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalırken, son 5 maçta ise Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Erzurum'u yenerken Alanya ile berabere kalarak camianın gönlüne taht kurdu. Ligde 39 puanla 9. sırada yer alan Göztepe, Karaman ile şimdi üst sıraları hedefliyor.



MAKEDON GOLCÜ JAHOVİC KAYIP

GÖZTEPE'NİN en çok gol atan yabancı oyuncusu olarak tarihe geçen Adis Jahovic, sarı-kırmızılı ekipteki ikinci döneminde beklentileri karşılayamadı. Ara transfer döneminde Antalyaspor'dan transfer edilerek 3 yıllık bir aranın ardından İzmir'e dönen Adis, geçen süreçte ilk on birdeki yerini kaybettiği gibi artık daha az süre de almaya başladı. 32 yaşındaki golcü futbolcu 7 haftadır terlettiği sarı-kırmızılı forma altında henüz gol atamadığı gibi asist de üretemedi. Adis, Göztepe'ye geldiği ilk iki maçta yedek beklerken, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarına ise ilk on birde çıktı. Ancak bu üç maçta da varlık gösteremedi.

BURAK HAKERLER