  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

, maçının hazırlıklarını sürdürdü

'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına devam etti. Öte yandan SMA hastası Ada Dalarslan antrenmandan önce Göztepeli futbolcularla bir araya geldi.

Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA

12.03.2021, 20:32

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Karşılaşma için son çalışmasını yarın yapacak Göztepe, daha sonra hava yoluyla Ankara'ya gidecek. Öte yandan SMA hastası Ada Dalarslan antrenmandan önce Göztepeli futbolcularla bir araya geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.