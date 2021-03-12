Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.
Karşılaşma için son çalışmasını yarın yapacak Göztepe, daha sonra hava yoluyla Ankara'ya gidecek. Öte yandan SMA hastası Ada Dalarslan antrenmandan önce Göztepeli futbolcularla bir araya geldi.
Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.