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Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Öte yandan SMA hastası Ada Dalarslan antrenmandan önce Göztepeli futbolcularla bir araya geldi.