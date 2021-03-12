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Göztepe'de Beykan kayıplarda

'de pazar günü düşme hattında yer alan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'de devre arası transferlerinden Beykan Şimşek, formayı unuttu.

Göztepe'de Beykan kayıplarda
DHA

12.03.2021, 12:33

Ankaraspor'dan büyük umutlarla kadroya dahil edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ünal Karaman'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 1 dakika bile şans bulamadı. Karaman'dan önce Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında oyuna sonradan girip toplam 26 dakika görev yapan Beykan, 21 kişilik kadroda dahi kendine yer bulamamaya başladı.



Ünal Karaman'ın görev yaptığı ilk 2 maç olan Yukatel Denizlispor ve Beşiktaş'a karşı yedek kulübesinde oturan Beykan, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarını tribünden izlemekle yetindi. Göztepe'nin sezon başı Altınordu'dan transfer edip Beypiliç Boluspor'a kiraladığı, ardından devre arası takıma döndürdüğü sağ bek Kerim Alıcı da formaya hasret kalan isimlerden oldu. Ünal Karaman, 23 yaşındaki futbolcuyu zaman zaman kadroya dahil etse de, oynatmayı tercih etmedi.

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