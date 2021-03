Göztepe kapış kapış

Süper Lig'de çıkışa geçen Göztepe'nin yıldızları Belçika ekiplerinin gündemine geldi. Göztepe altyapısından yetişip sezon başında profesyonel olan genç oyuncu Efe Binici'ye Belçika ekibi Westerlo'nun talip olmasının ardından ardından yeni bir teklif de Alpaslan Öztürk için geldi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcuya Belçika ekbi Cercle Brugge teklif yaptı. Futbol kariyerine doğduğu Belçika'da başlayan, bu ülkede Beerschot ve Standard Liege formaları giyen başarılı stoper için Cercle Brugge'un menajerler aracılığıyla teklif yolladığı öğrenildi. 3 yıldır formasını giydiği Göztepe ile henüz sözleşme yenilemeyen ve kulüpten yeni kontrat teklifi almayan Alpaslan'ın İzmir'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetim, Efe Binici için Westerlo ekibiyle 700 bin Euro bonservis üzerinden pazarlıklarını sürdürürken, sözleşmesi sona erecek olan Alpaslan ise Cercle Brugge ile anlaşması halinde bedava gidecek.



ÜNAL KARAMAN 'İSTİKRAR' DİYOR

GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımın başına geldiği ilk haftalarda neredeyse her maça farklı bir on birle çıkarken, son haftalarda ise ideal kadrosunu buldu. Erzurum maçında oyuncuların performansından memnun kalan Karaman, yine aynı on birle Başkent ekibine karşı sahaya çıkacak. Karaman, savunmada yine sağ Bek Murat'ın yerine Gassama'yı tercih edecek. Orta alanda Soner, Obinna ve Zulj ile oyuna başlayacak olan Karaman, kanatta Halil ve Diabate'yi değerlendirip yine golcü tercihini 8 golü bulunan Ndiaye ile yapacak.



FENERBAHÇE İLE G.SARAY DEVREDE

Alpaslan özellikle geçen sezon Göztepe'de gösterdiği performansla yaz transfer döneminin gözdesi olmuştu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transferi için yoğun çaba sarf ettiği 27 yaşındaki oyuncu, Göztepe'de bir sezon daha forma giymeyi tercih etmişti. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan ve on birdeki yerini son haftalarda sağlamlaştırdı. Alpaslan'a Fenerbahçe'nin ilgisi devam ederken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yönetime talimat verdi.