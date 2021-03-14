Haberler Göztepe Ankaragücü: 3 - Göztepe: 0 MAÇ SONUCU

Ankaragücü: 3 - Göztepe: 0 MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek 5 maçta 13 puanı hanesine yazdıran Göztepe, deplasmanda düşme potasında yer alan MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmada 3 puanın sahibi Ankaragücü oldu.

14.03.2021, 13:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021, 15:38