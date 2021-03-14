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Haberler Göztepe Ankaragücü: 3 - Göztepe: 0 MAÇ SONUCU

Ankaragücü: 3 - : 0 MAÇ SONUCU

'de son olarak evinde 'u 3-1 yenerek 5 maçta 13 puanı hanesine yazdıran , deplasmanda düşme potasında yer alan ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmada 3 puanın sahibi Ankaragücü oldu.

Ankaragücü: 3 - Göztepe: 0 MAÇ SONUCU

14.03.2021, 13:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021, 15:38

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü ile Göztepe, Ankara Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi Ankaragücü, zorlu mücadleden 3-0 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Başkent ekibine üç puanı getiren golleri 28 ve 61'de Torgeir Börven ike 63'te Endri Çekiçi kaydetti.

Hikmet Karaman'ın göreve gelmesinin ardından müthiş bir çıkış yakalayan ve üst üste 3. galibiyetini alan Ankaragücü, puanını 29'a yükseltip averajla düşme hattından kurtuldu.

Ligde 5 maç sorna mağlubiyetle tanışan Göztepe ise 39 puanda kaldı.

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