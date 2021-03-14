  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Ankaragücü - Göztepe CANLI ANLATIM

Ankaragücü - CANLI ANLATIM

'de son olarak evinde 'u 3-1 yenerek 5 maçta 13 puanı hanesine yazdıran , deplasmanda düşme potasında yer alan ile karşı karşıya. Ankaragücü - Göztepe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ankaragücü - Göztepe CANLI ANLATIM

14.03.2021, 13:27

Ankaragücü ile daha önce 45 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlilerin filelerine 62 gol bırakan İzmir temsilcisi kalesinde 47 gol gördü.

Teknik direktör Ünal Karaman, iyi bir seri yakaladıklarını ve Başkent'ten de istedikleri sonucu alarak evlerine döneceklerini ifade etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Hüseyin Göçek'in düdük çalıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü - Göztepe CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.