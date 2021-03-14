Haydi Göztepe

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçen Göztepe, bugün kritik 90 dakikada Başkent ekibi Ankaragücü'ne konuk oluyor. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde son 5 maçında Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Erzurum'u yenen ve Alanyaspor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, ligde 39 puana ulaşarak 9. sırada yer aldı. Deplasmanda son maçında güçlü rakibi Alanya'dan da 1 puan kapan İzmir ekibi kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

GÖZTEPE'DE EKSİK OYUNCU YOK

Göztepe'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Ankaragücü'nde ise sakat olan kaleci Korcan'ın yanı sıra henüz iyileşmeyen Lukasik de bugünkü maçta forma giyemeyecek. Göztepe'de Ankaragücü maçı öncesi 4 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte savunmada forma giyen Alpaslan Öztürk ve Murat ile orta alanda Obinna ve golcü Ndiaye bugün sahaya 3'er sarı kartla ceza sınırında çıkacaklar.





KARAMAN TEMKİNLİ

Ligde düşme potasının en tepesinde 26 puanda yer alan Ankaragücü'nün de bu maçı çıkış olarak gördüğünü ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, rakibin ciddi bir takım olduğunu ifade etti. İyi bir seri yakaladıklarını ifade eden Karaman, "Ankaragücü'nün neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Başkent'ten de istediğimiz 3 puanı alarak eve döneceğiz" dedi.

ADİS KULÜBÜYE NDİAYE FORVETE

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ankaragücü önüne bugün Erzurumspor maçı on biri ile çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı ileri uçta geçen hafta Erzurum önünde olduğu gibi Adis'i kenara çekip son haftalarda sol kanat olarak görev yapan Ndiaye'yi gol ümidi olarak sahaya sürecek. Orta alanı Soner, Zulj ve Obinna üzerine kuracak olan Karaman, sağ bek olarak yine Murat'ın yerine Gassama'yı tercih edecek.