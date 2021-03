Göz-Göz’den acı fren

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçta yakaladığı çıkışla üst sıralara tırmanan Göztepe, Ankaragücü deplasmanından farklı mağlubiyetle ayrıldı: 3-0. Maça ev sahibi Başkent ekibi oldukça etkili başladı. Müsabakanın 14. dakikasında Lobjanidze'nin sert şutunda kaleci İrfan Can topu kornere tokatladı. 28'de Atila'nın soldan ortasında kale önündeki Börven, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0. 37'de Geraldo'nun pasında soldan ceza alanına sokulan Lobjanidze'nin şutunu İrfan Can kontrol etti.



FARK İYİCE AÇILDI

Maçın ikinci yarısında Ankaragücü golleri arka arkaya geldi. 60'da Kitsiou'nun pasında kale sahasının önündeki Börven düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 63'te Kitsiou'nun sağ kanattan ceza yayı üzerine çıkardığı topa müthiş vuran Endri kalabalık savunmanın arasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. 90+2 Atila ve 90+3'te de Paintsil'in gol girişimlerinde kaleci İrfan Can meşin yuvarlağa sahip oldu. Göztepe'nin 5 maçlık yenilmezlik serisi 3-0'lık Ankaragücü yenilgisiyle sona erdi.



ALPASLAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Göztepe'nin savunmasının bel kemiği olan Alpaslan Öztürk, dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 4 sarı karta ulaşan 27 yaşındaki savunmacı cumartesi günü İzmir'de oynanacak olan Sivasspor maçında oynamayacak.



KARAMAN'DAN ESİTİ HAMLESİ

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Başkent deplasmanında Ankaragücü karşısında kadroda tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam Karaman 3-1 kazanılan Erzurumspor maçı kadrosundan orta saha oyuncusu Peter Zulj'u kulübeye çekerken yerine fizik gücü daha iyi olan Anderson Esiti ile sahaya çıktı. Savunma kurgusunu bozmayan Karaman, Diabate'yi yine sağ kanatta değerlendirirken gol ümidi olarak Ndiaye'yi hücumda kullandı. Sarı-kırmızılı teknik adam maç kadrosunda ise Stefano Napoleoni ve Yalçın Kayan gibi isimleri ise yedek soyundurdu.