Düşenin dostu Göz-Göz

Süper Lig'de ikinci yarıda Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Erzurumspor gibi ciddi rakiplerini yenerek anlamlı galibiyetler alan Göztepe, yine düşme potasında takıldı. Son 5 maçta 13 puan toplayarak Başkent deplasmanında düşme potasındaki rakibi Ankaragücü karşısına çıkan Göz-Göz, aldığı 3-0'lık yenilgi ile şoke oldu. Son üç sezondur 'Düşenin dostu' olan sarı-kırmızılılar, üst sıralardan puan toplayıp, ateş hattındaki rakiplerine dağıtmaya bu sezon da devam etti. Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren İzmir ekibi, 2018-2019'dan bu yana ikinci yarılar göz önüne alındığında düşme potasıyla oynadığı 8 maçta ciddi kayıplar yaşadı.

KAYIPLAR ÇOK BÜYÜK OLUYOR

Bu 8 maçın 7'sini kaybeden Göztepe, 1 maçı da beraberlikle noktalamıştı. 2018-2019'da 27. haftada Akhisar'a ve 29. haftada da son sıradaki Erzurum'a evinde 1-0'lık skorlarla kaybeden Göz- Göz, geçen sezon da aynı kaderi yaşadı. Göz-Göz, geçen yıl da 24, 26 ve 28. haftalarda ateş hattında yer alan Kayseri, Kasımpaşa ve Y.Malatya'ya kaybetmiş, 31. hafta ise son sıradaki A.Gücü ile berabere kalmıştı. Bu sezon da ikinci yarının başında son sırada yer alan Denizlispor'a 2-1 yenilen İzmir ekibi, önceki gün de 26 puanla düşme potasının en üzerinde bulunan Ankaragücü'ne yenilerek Başkent ekibinin averajla ateş hattından çıkmasını sağladı, puan kayıplarını sürdürdü.

ALPASLAN CEZALI

GÖZTEPE, Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanında 3 puanı bırakırken iki önemli oyuncusundan da oldu. Sarıkırmızılılarda Başkent'te 3 sarı kartla sahaya çıkan Alpaslan Öztürk, gördüğü sarı kartla Cumartesi günü İzmir'de oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Defansta önemli bir oyuncusundan yoksun olacak olan Göztepe'de, Ankaragücü maçında ikinci yarıda oyundan alınan Halil'in de sakatlığı korkuttu. Sağ ayak arka adalesinde çekme olan 27 yaşındaki oyuncunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.



SEZONUN EN FARKLI YENİLGİSİ

Göztepe, Ankaragücü karşısında savunma hatalarıyla da dikkat çekti. Özellikle Berkan Emir, sağ kanattan gelen Ankaragücü akınlarını durdurmakta zorlanırken, stoperler Atınç ve Alpaslan'ın uyumsuzlukları da 3-0'lık yenilgiyi hazırladı. Sarı-kırmızılılar, 39 hafta sonra Süper Lig'de en farklı yenilgisini tattı. Ligde geçen sezon 24. haftada sahasında Başakşehir'e 3-0 yenilen İzmir ekibi, bu maçın ardından hiç 3 farklı yenilgi görmemişti. Teknik direktör Ünal Karaman, Ankaragücü karşısında birçok hata yaptıklarını ve eksikliklerinin olduğunu söyledi. Karaman, "Hataları, kayıpları ve eksileri tek bir maça sığdırdık. İlk golü yedikten sonra riskler aldık. Ancak bu riskler Ankaragücü maçında bize pahalıya patladı" ifadelerini kullandı.