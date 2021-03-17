Göztepe'de golcüler sustu

Göztepe, Ankaragücü yenilgisinin şokunu yaşarken hücum hattı sustu kaldı. Orta sahada görev yapan yıldızların gol yükünü üstlendiği Göztepe'de Ndiaye, Adis Jahovic ve Brown Ideye suskunluğa büründü. Sarı-kırmızılı ekibin, kaptan Halil Akbunar ile birlikte en golcü ismi olan Cherif Ndiaye şimdiye kadar ligde 8 gole imza atıp, 2 asist sergilerken son üç maçta skora direkt etki edemedi. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başından bu yana kadrosunda yer alan Brown Ideye de tam bir hayal kırıklığı oldu. Nijeryalı 32 yaşındaki futbolcu 20 karşılaşmada sadece 1 gol atıp, 2 asist yaparken, forma giydiği son 17 maçta ise fileleri havalandıramadı.

ARA TRANSFERDE GELEN JAHOVİC KAYIP

Özellikle ikinci yarıda Makedon golcü Adis Jahovic'in takıma geri dönmesiyle yedek kalan Ideye büyük bir hüsran yaşattı. Golcülerin suskunluğuna uyan bir diğer isim Jahovic oldu. Göztepe'de forma giydiği ilk döneminde 61 resmi maçta 35 gol atıp, 11 de asist üreten 33 yaşındaki hücum oyuncusu ikinci yarıda döndüğü İzmir'de eski günlerini arattı. Performansı sonrası ilk on birdeki yerini kaybeden Adis, 8 lig maçında 379 dakika sahada kalmasına rağmen takıma gol yada asist katkısı olmadı. Teknik direktör Ünal Karaman sık sık toplantılar yaparak Jahovic'le özel olarak ilgileniyor.