Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'de hedef yeni seri. Cumartesi sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Göz-Göz, hemen altında yer alan rakibiyle oynayacağı maçı kazanıp yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Ligde 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan sarı-kırmızılıların namağlup ünvanını geçen hafta Ankara'da Ankaragücü 3-0'lık galibiyetle sona erdirmişti. Teknik adam Ünal Karaman yönetimindeki İzmir ekibi, Sivas maçını kazanarak düşme potasından uzaklaşmak isteyen rakipleri Kayseri ve Ç.Rize ile oynayacağı 3 maçı da kayıpsız atlatmak istiyor. Göz-Göz, bu üç maçın ardından da ligde oldukça zorlu bir viraja girecek. Göztepe, sırasıyla şampiyonluk ve Avrupa Ligi hedefi olan Hatay, G.Saray, Karagümrük ve Trabzon ile oynayacak. İzmir ekibi, üç maçlık galibiyet serisi ile puanını 39'dan 48'e çıkararak alt sıralarla da bağını koparmak istiyor.



ÜNAL KARAMAN'IN PRENSİ GASSAMA

LAMİNE Hassama, teknik direktör Ünal Karaman ile yeniden doğdu. Senegalli, Karaman'dan önce sadece 4 maçta forma giyerken, tecrübeli teknik adamın takımın başında çıktığı 10 maçın 6'sında şans buldu. Gassama, performansıyla mevkidaşı Murat Paluli'yi yedek bıraktı.

Burak HAKERLER