En yerlisi Göz-Göz

Spor Toto Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı bir çok kez tartışmalara konu olurken, yerli oyunculara tanıdığı şansla dikkat çeken Göztepe Türkiye'nin devler arena-sında zirveye yerleşti. İskelet kadrosunda en çok Türk oyuncu barındıran ekip olan Göztepe, yerli yıldızlara en çok süre veren ekip oldu. Süper Lig'de mücadele eden 21 ekip arasından sıyrılan Göz-Göz, 30 hafta-lık süreçte tam 13 farklı oyuncuyu direkt oynattı veya sonradan oyuna dahil etti. Sarı-kır-mızılı ekipte, Türk oyuncular toplam 15 bin 516 dakika sahada kalmayı başardı. İzmir ekibine en çok yaklaşan ekip ise şampiyonluk mücadelesi veren Fener-bahçe oldu. Sarı-lacivertliler, ligde kul-landığı 14 yerli oyuncuya toplam 13 bin 193 dakika şans tanıdı. Antalya ise 14 farklı Türk oyuncuya 13 bin 135 dakika süre vererek sıralamada 3. sıraya yerleşti.

KARAGÜMRÜK SONUNCU SIRADA

Göztepe'nin altyapısından çıkan yıldızı Halil Akbunar yerliler arasında 2 bin 513 dakika ile en çok süre alan isim olurken, kale-ci İrfan Can 2 bin 430 dakika, Soner Aydoğdu ise 2 bin 365 dakika sahada kaldı. 21 takım arasında yerlilere en az fırsat tanıyan ekip ise 8 farklı oyuncuyu 4 bin 172 dakika forma veren Karagümrük oldu.



UGURCAN VE GÜNAY İLK SIRAYI PAYLASTI

SÜPER Lig'de en çok süre alan futbolcular sıralamasında ise kaleciler başı çekti. Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan ve bir dönem Göztepe'de de forma giyen G.Antep FK'nın kalecisi Günay toplam 2 bin 610 dakika süre alarak zirveyi paylaştı. Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır da 2 bin 520 dakika süre alarak ikiliyi takip ederken Göztepeli Halil Akbunar ise 2 bin 513 dakika ile üçüncü sırada yer aldı. Göztepe'nin başarılı eldiveni İrfan Can da 2 bin 430 dakika sarıkırmızılı formayı giyerek 4. sırada kendine yer buldu. Göz-Göz'de 29 maçta 8 gol atıp, 9 da asist üreten Halil Akbunar aynı zamanda Süper Lig'in en skorer yerli oyuncusu olarak da dikkat çekti.

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