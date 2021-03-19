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Haberler Göztepe Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'ın A Milli forma gururu

Göztepeli futbolcu 'ın forma gururu

'nın 'nde Hollanda, ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edilen 'nin takım kaptanı , bundan sonraki tek düşüncesinin formayı giyip, milli takıma katkı sağlamak olduğunu bildirdi.

Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'ın A Milli forma gururu
AA

19.03.2021, 17:43

Halil Akbunar, yaptığı açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a çağrıldığı için büyük bir gurur yaşadığını belirtti.

Milli formanın her futbolcu için çok önemli olduğunu kaydeden Halil Akbunar, "Milli formayı giyme şansı bulduğum için çok mutluyum. Bundan sonraki tek düşüncem A Milli formayı giyip, ülkeme katkı sağlamak. Bu süreçte bana her zaman destek olan başta ailem olmak üzere çalıştığım antrenörlerime, takım arkadaşlarıma ve Göztepeli taraftarlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Öte yandan Göztepe Kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2012 yılında kulübümüzde profesyonel futbol hayatına başlayan şu an ise kadromuzda kaptanlık görevini üstlenen Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar'ın A Milli Takıma davet edilmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılar Halil." ifadelerini kullandı.

Daha önce çeşitli yaş kategorilerinde 11 kez milli formayı giyen Halil Akbunar, bu müsabakalarda 2 gol atmıştı.

Halil Akbunar kendini aştı

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