Dört büyükler için müjde

Süper Lig'in dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, borçlarının yapılandırılması konusunda Türkiye Bankalar Birliği ile yeniden anlaştı. Yapılan yeni anlaşmaya göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 yıl olarak güncellendi. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak. Dört kulübün başkanları dün Denizbank Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile Türkiye'nin 4 büyük kulübü arasında 8,4 milyar liralık büyüklüğe sahip Finansal Yeniden Yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 8,4 milyar liralık büyüklüğe sahip sözleşmenin kulüpleri ciddi bir şekilde rahatlatacağını söyledi ve destekleri nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Özdemir, "Günü kurtarmak için değil, gelecek adına adımlar atıyoruz. Kulüplerimize zor günlerinde destek çıkan Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.