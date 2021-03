Göztepe fena dağıldı

Göztepe, Sivasspor'a sahasında 5-3 mağlup oldu, ağır yara aldı. 12. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel rakibinden sıyrılıp içeriye ortaladı. Savunmadan seken top Boyd'un göğsüne çarparak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası Boyd'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmadı. 23'te Mihojevic'in geri pasında topun kontrolünü sağlayamayan İrfan Can'dan topu kapan Yatabare gol perdesini açtı: 0-1. 32'de Soner'in şutu kaleci Ali Şaşal'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere gitti. 38. dakikada Gradel'in vuruşunda top İrfan Can'dan sekti ve Fayçal boştaki topu ağlara gönderdi: 0-2.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

41'DE Uğur'un soldan ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Boyd fileleri sarstı: 0-3. 45+1. dakikada sağdan savunma arkasına atılan pasa hareketlenip topu alan Boyd, kaleci İrfan Can'dan sıyrılarak topu filelere gönderdi: 0-4. 55'te Boyd'un ceza sahası içine attığı topu yumruklayan kaleci İrfan Can'dan seken topu savunma uzaklaştıramadı, topu önünde bulan Yatabare meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5. 56. dakikada Göztepe'de Tripic'in kullandığı serbest vuruşta Atınç Nukan kafayı vurdu ancak top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 60'da sağ çaprazda Tripic'in pasında topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-5. 66'da Tripic'in soldan kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Titi topu ağlarla buluşturdu: 2-5. 84'te Gradel'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top Atınç Nukan'dan sektikten sonra üst direğe çarparak auta çıktı. 90+2. dakikada Ideye'nin indirdiği topu önünde bulan Diabate, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-5.

OBİNNA CEZALI

Göztepe'de, Sivasspor maçında ikinci yarıda sarı kart gören Obinna Nwobodo, 4. sarı karta ulaştığı için cezalı duruma düştü. Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna, milli ara dönüşünde 3 Nisan'da deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçında cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı takımda, kart görmeyen Murat Paluli, Cherif Ndiaye ve Marko Mihojevic ise 3'er sarı kartta kaldı.

3 YIL SONRA HEZİMET

Göztepe, Sivasspor'a sahasında 5-3 kaybeder- kaybederken bu skor 3 sene sonra sarı-kırmızılı ekibin bir ken maçta kalesinden en fazla gol gördüğü maç oldu. 2017-2018 sezonunda 7 Nisan 2018'de Beşiktaş'a deplasmanda 5-1'lik skorla yenilen Göztepe, bu maçın ardından 4. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de filelerinden en çok top çıkarttığı müsabakayı geride bıraktı. Geçen hafta Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Göztepe, Sivas karşısında 3 gol atsa da 5 gol yedi ve sıfır çektiği son iki maçta kalesinde toplam 8 gole engel olamadı.

KARAMAN'DAN SÜRPRİZ KADRO

GÖZTEPE'NİN Sivasspor ile dün İzmir'de oynadığı maç kadro- sunda teknik direktör 5 değişik-değişiklik yaparak sürpriz yaptı. Geçen lik hafta deplasmanda Ankara-Ankaragücü'ne 3-0'lık farklı bir skor-gücü'ne skorla yenilen kadroyu Karaman la değiştirdi. Savunmada Gassama ile cezalı Alpaslan ve üst solu-solunum yolu enfeksiyonu bulunan num Berkan forma giymezken, orta sahada da Diabate ve Esiti de on birde yer almadı. Karaman, Gas-Gassama'nın yerine Murat Paluli, sama'nın Alpaslan'ın yerine Marko, Ber-Berkan'ın yerine Burekovic'e şans kan'ın verirken, Esiti'nin yerine Zulj, Diabate'nin yerine Adis Jaho-Jahovic on birde şans buldu. En son vic Kasımpaşa maçında on birde forma giyen Adis Jahovic, hafta sonra direkt oyuna başladı.