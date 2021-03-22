Göztepe şokta

Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı maçta Sivasspor'a 5-3 yenilen Göztepe şoka girdi. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle müthiş bir seri yakalayan İzmir ekibi, ardından son 2 haftada farklı mağlubiyetlerle sarsıldı. Ligde üst üste gelen galibiyetlerden sonra Ankaragücü deplasmanını 3-0 kaybeden Göz-Göz, evinde ilk yarısını 4 golle yenik kapatıp ardından 5-0 geriye düştüğü maçta Sivasspor'a 5-3 teslim oldu.

OPERASYON YAPACAK

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez kalesinde 5 gol birden gören sarı-kırmızılı ekip 2'de 0'la milli maçlar için lige verilen araya moralsiz girdi. Son 2 haftada kalesinde 8 gol birden gören Göztepe'de sezon başından beri övgü alan 22 yaşındaki file bekçisi İrfan Can'ın yanı sıra defans hattı taraftardan yoğun eleştiri aldı. Ligde 39 puanda kalıp, 40 puana ulaşan Sivasspor'a geçilen İzmir temsilcisinde Ünal Karaman, maç sonrası özellikle ilk yarıdaki oyunun kabul edilemez olduğunu söyleyip kadroda operasyon sinyali verdi.



ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ

5-3'lük yenilgi sonrası yıkılan teknik direktör Karaman, "Kendimizi ve oyuncularımızı hesaba çekeceğiz" diyerek aba altından sopa gösterdi. Karaman, "Kalemizde gördüğümüz 5 şut var ve 5 tane gol var. Bu asla kabul edilecek bir durum değil. Biz kendi iç hesaplaşmamızda çok farklı şeyleri, çok farklı şekilde konuşacağız. Bu benim kabul edebileceğim bir oyun tarzı değil. Bazı şeyleri kabul ediyorsak oyuncularımız da bazı şeyleri kabul etmeli. Eğer arkamızda hoş anılarla camiadan ayrılan oyuncular olmak istiyorsak kendimizi de ona göre geliştirmeliyiz" dedi.