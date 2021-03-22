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Haberler Göztepe Halil Akbunar’a Trabzon kancası

Halil Akbunar’a Trabzon kancası

27 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibi devreye girdi. Bordo-mavili kulüp, Diabate ve 1 milyon Euro önerdi.

Halil Akbunar’a Trabzon kancası

22.3.2021

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar, şimdiden yaz transfer döneminin en çok aranılan isimlerinden biri oldu. Sarı-kırmızılı ekibin alt yapısından yetişen ve bu sezonki formuyla A Milli Takım'dan da davet alan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da devreye girdi. Nwakaeme ve Ekuban'a alternatif bir kanat oyuncusu arayan Trabzon yönetiminin devre arasında da Halil için hamle yaptığı ancak transferin gerçekleşmediği öğrenildi. Bu sezon Göztepe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Halil için yaz transfer sezonu için bir kez daha devreye giren Karadeniz ekibi bu kez teklifini yükseltti. Buna göre Göz-Göz'de kiralık oynayan Diabate'nin bonservisi verilecek. 1 milyon Euro da para önerilecek. Öte yandan Halil Akbunar'ın sarı-kırmızılı kulüple kontratı 1 yıl daha sürecek.

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