Göztepe değişecek

Süper Lig'de Sivas'a 5-3 yenilerek sürpriz bir sonuca imza atan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman ipleri eline alıyor. A.Gücü'ne 3-0 yenildikten sonra evinde de kötü bir futbolla Sivas'tan 5 gol yiyen on birde Karaman, milli arayı da fırsat bilip rotasyon planlıyor. Sivas maçı sonrası "Kendimizi ve oyuncularımızı hesaba çekeceğiz" sözleriyle futbolcuları sert bir dille eleştiren 54 yaşındaki çalıştırıcı son maçta on birde yıldızları sildi. Karaman'ın özellikle Murat, Zulj, Atınç ve Jahovic'i kulübeye çekmeyi planladığı öğrenilirken milli arada değişiklik planını uygulayacak. Karaman, ortada Diabate, Esiti ve Tripic, savunmada da Titi gibi isimleri 11'e dahil ederek kadroya ayar çekecek. Karaman, Tripic'i sola, Diabate'yi forvet arkasına, Ndiaye'yi de ileri uca monte edecek.



İRFAN CAN KAYIPLARDA

Göztepe'nin 22 yaşındaki başarılı eldiveni İrfan Can, son iki haftadır performansıyla şaşırttı. Sarı-kırmızılı ekibin Ankaragücü ve Sivas maçlarında yediği hatalı gollerle kalesinde 8 gol gören genç file bekçisi eleştirilerin de odak noktası oldu. Teknik direktör Ünal Karaman, 22 yaşındaki eldivenle özel bir görüşme yaparak performans düşüklüğünün nedenlerini sorgulayacak. İrfan Can'a Kayseri maçında son bir şans verecek olan Karaman, olumsuz bir performans sergilemesi halinde eldivenleri Megyeri'ye verecek.

BURAK HAKERLER