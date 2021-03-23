Zor fikstür yaklaşıyor

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçında sıfır çekerek kötü bir grafik yakalayan Göztepe, önümüzdeki iki hafta alt sıralarda yer alan Kayserispor ile deplasmanda, Çaykur Rizespor ile iç sahada oynadıktan oldukça zorlu bir 4 haftaya girecek. Sarı-kırmızılılar, arka arkaya şampiyonluk ve Avrupa Ligi mücadelesi veren Hatay, Galatasaray, Karagümrük ve Trabzonspor ile karşılaşacak.

İKİ YILDIZ KADROYA DÖNÜYOR

39 puanla 10. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, düşme potasının üzerindeki Ankaragücü'nün sadece 10 puan üzerinde yer alıyor. Olası bir yenilgiler serisinde irtifa kaybetmesi muhtemel Göz-Göz'de cezası sona eren Alpaslan Öztürk ve solunum yolu enfeksiyonu geçiren Berkan Emir takıma dönerek kadroya dahil olacak.