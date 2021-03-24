Diabate planı

SPOR Toto Süper Lig'de sezonu düşme korkusundan uzak üst sıralarda bitirmeyi hedefleyen Göztepe'de liglere verilen milli arada yönetim, iç transferde düğmeye basacak. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fousseni Diabate'nin bonservisini almak için harekete geçiyor. Karaman'ın Trabzonspor'dan da eski öğrencisi olan 25 yaşındaki Malili oyuncunun performansından memnun kaldığı ve yönetime bonservisinin alınması için rapor verdiği öğrenildi.

BAŞKAN MEHMET SEPİL DEVREYE GİRDİ

TRABZON ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan ve Karadeniz ekibinde forma şansı bulamayan genç orta sahanın da Göztepe'de mutlu olduğu ve İzmir'de kalmayı planladığı öğrenildi. Sezon başında da Guilherme'nin kiralanmasında Karadeniz ekibiyle iyi ilişkiler geliştiren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi. Yine Hırvat ekibi Gorica'dan sezon başı kiralanan forvet Cherif Ndiaye'nin de satın alma opsiyonunu kullanmayı planlayan Göz-Göz, transferi noktalayıp iki yıldızını da önümüzdeki sezon için kadroda tutmayı düşünüyor.



KEREM KESGİN PİŞMANLIĞI

GÖZTEPE, bir yıldızı daha elinden kaçırdı. Sarıkırmızılı ekibe 2017-2018 sezonunda ara transfer döneminde Bucaspor'dan transfer olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göz- Göz'de şans bulamadı. Kupa maçları dışında şans verilmeyen Kerem, sezon başında sözleşmesi sona erince Süper Lig ekibi Sivasspor'a transfer oldu. Sivas'ta iki lig, 3 de kupa maçında forma giymesine rağmen 20 yaşındaki futbolcu Ümit Milli Takım'a seçilerek vitrine çıktı.



2 GOL 2 ASİST

Göztepe'de sezonun ikinci yarısında 11 lig maçına çıkan Fousseni Diabate, sarı-kırmızılı formayla 2 gol atıp, 2 de asist yaptı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Ünal Karaman'ın adeta jokeri oldu. Karaman, Diabate'yi sol kanat, orta saha ve golcü olarak şimdiye kadar toplam 3 farklı mevkide görevlendirdi.

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