Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a 5-3 mağlup olan Göztepe, 4 günlük iznin ardından Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı. Futbolcular, antrenmanda kuvvet koşusu gerçekleştirdi.
A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan Halil Akbunar ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan Marko Mihojevic ve Peter Zulj idmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.
Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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