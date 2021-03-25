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Haberler Göztepe Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

, maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo 'la karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
AA

25.03.2021, 16:01

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a 5-3 mağlup olan Göztepe, 4 günlük iznin ardından Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı. Futbolcular, antrenmanda kuvvet koşusu gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan Halil Akbunar ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan Marko Mihojevic ve Peter Zulj idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

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