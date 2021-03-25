Kayıp yıldızlar

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçta aldığı yenilgilerle irtifa kaybeden Göztepe'de kadroda yer alan yıldızlar unutuldu. Sezon başında ve ara dönemde kadroya katılan bazı isimlerin yanı sıra geçen yılki kadroda yer alan isimler özellikle ikinci yarıda forma yüzü göremedi. As kaleci olarak sezon başında alınan Balazs Megyeri sadece iki maçta İrfan Can'ın korona virüse yakalanması sebebiyle forma giydi. Yine sezon başında Altınordu'dan transfer edilen Kerim Alıcı, kiralık verildiği Boluspor'dan ara dönemde takıma geri dönerken sadece 1 dakika süre aldı. Devre arasında Ankaraspor'dan alınan Beykan Şimşek de teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne giremedi. Beykan, 2 maçta sadece 26 dakika forma giyerek kayboldu.

NAPOLEONİ KAYBOLDU

Sezon başında alınan Kubilay Sönmez, ilk yarıda 15 maçta 491 dakika forma giyerken ikinci yarıda o da kayboldu. Kubilay da ikinci yarıda sadece 1 dakika forma giydi. Geçen sezondan takımda kalan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, ilk yarıda banko forma giyerken son 13 maçtır forma yüzü göremedi. Geçen sezon takımın vazgeçilmezi olan İtalyan kanat oyuncusu Stefano Napoleoni de ikinci devrenin ilk maçında Denizli önünde sadece 2 dakika sahaya çıktı. Göztepe'nin büyük ümitlerle kadrosunda tuttuğu yıldızlar, yeni transferlerin de takıma dahil olmasıyla teknik direktör Ünal Karaman tarafından da tercih edilmedi.



KERİM ALICI FORMA BEKLİYOR

GÖZTEPE'DE formayı yalnız sezon başında imza töreninde giyebilen Kerim Alıcı, kalan haftalarda şans bekliyor. Sezon başında Altınordu'dan bonservis bedeli ödenerek transfer edilen 23 yaşındaki sağ bek, sarı-kırmızılı formayı yalnız imza töreninde fotoğraf çektirmek için sırtına geçirdikten sonra henüz 1 hafta geçmeden 1'inci Lig'de Boluspor'a kiralandı. İlk yarıyı Bolu'da geçirip 12 maçta 90 dakika forma giyerek başarılı bir performans sergileyen Kerim, devre arasında sözleşmesindeki opsiyonla yuvaya döndü. Murat Paluli ve Gassama'nın gerisinde yedek kalan futbolcu, sadece 16 Ocak'taki Konyaspor maçında sahaya girip formasını bile terletemeden 1 dakika oynayabildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gassama'yla yeniden anlaşması beklenmeyen Göztepe'de Murat Paluli'nin son 2 maçtaki kötü performansıyla Kerim'e gündoğdu.