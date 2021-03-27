Göz-Göz’de operasyon

Süper Lig'de 4. sezonunu üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen Göztepe'yi sezon sonunda büyük bir rotasyon bekliyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Haziran ayında 4'ü kiralık olmak üzere, toplam 12 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde önümüzdeki sezon yeniden yapılanmayı planlayan sarıkırmızılı ekipte bir çok yıldız ile sözleme yenilenmeyecek. İzmir ekibinde, kiralık oynayan Peter Zulj, Anderson Esiti, Fousseni Diabate ve Cherif Ndiaye takımlarına dönecek. Yönetim kiralık oyuncular arasından şu anda satın alma opsiyonu olan Cherif Ndiaye ile Diabate'nin bonservisini almak için girişimde bulunacak. Esiti ve Zulj için ise teknik heyetten henüz net bir karar çıkmış değil.

SAVUNMA TAMAMEN DAĞILACAK

Göztepe'de çoğu savunmada forma giyen birçok futbolcunun da sözleşmesi sona eriyor. Stoperler Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Titi, sağ bekler Murat Paluli ve Gassama, sol bek Berkan Emir ile kanat oyuncuları Zlatko Tripic ve Stefano Napoleoni haziran ayında boşa çıkacak. Titi, Murat Paluli, Tripic ve Napoleoni'ye yeni kontrat önermeyecek olan Göz-Göz, Süper Lig'den cazip teklifler alan Alpaslan, Atınç ve Berkan'a ise henüz sözleşme yenileme talebinde bulunmadı.



EN İYİ 2. PERFORMANS

Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen araya 10. sırada giren Göztepe, ara öncesi üst üste 2 mağlubiyet almasına rağmen bu ligde yer aldığı son 4 yılın en iyi ikinci performansına imza attı. Göz-Göz, 14 yıl sonra Süper Lig'e döndüğü 2017-2018 sezonunda 30 maç sonunda 44 puan toplayıp 6. sırada kendine yer bularak en çok puan topladığı sezonu geçirdi. İzmir temsilcisi, 2018-2019 sezonunda 30 maçta 30 puan toplayıp düşme sınırında yer aldı. Göztepe, korona virüs salgınıyla 3 ay ara verilen geçen sezon ise 30 haftayı 38 puanla geçti. Göz-Göz, bu sezon 30 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı, 39 puan topladı.



GASSAMA'DAN İNDİRİM TALEBİ

GÖZTEPE'DEN yıllık 750 bin Euro kazanan ve kadrodaki en yüksek maliyetli futbolcu olan Lamine Gassama'yı önümüzdeki sezon da kadroda görmeyi isteyen teknik direktör Ünal Karaman, yönetime raporunu verdi. Ancak yönetim sözleşme uzatma talebinde bulunacağı Senegalli savunmacıdan indirim talep edecek. 31 yaşındaki futbolcu ile yıllık ücretinde indirim yapması halinde yeniden kontrat yapılacak. Yönetim Berkan Emir'le de sözleşme uzatmak için önümüzdeki günlerde futbolcuyla temasa geçecek.



ALPASLAN F.BAHÇE YOLCUSU

F.BAHÇE, Göztepe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk'ün transfe- rinde ısrarcı. 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı başarıyla giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon 15 maçta 2, geçen sezon 25 maçta 7, önceki sezon da 30 maçta 3 gol attı. Trabzon'un da istediği Alpaslan'ın gönlü Fenerbahçe'den yana.