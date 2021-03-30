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Haberler Göztepe Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım'a davet edildiğini öğrendiği an yaşadığı sevincin görüntülerini paylaştı

, 'ün 'a davet edildiğini öğrendiği an yaşadığı sevincin görüntülerini paylaştı

, 'ün 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında bugün ile karşılaşacağı maç için 'a davet aldığı telefon konuşmasının sonunda gösterdiği sevincin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. İşte o anlar...

Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım'a davet edildiğini öğrendiği an yaşadığı sevincin görüntülerini paylaştı
AA

30.03.2021, 19:37

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan video paylaşımında, Alpaslan Öztürk'ün oynadığı maçlardan ve attığı bazı gollerden görüntüler yer aldı.

Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım'a davet edildiğini öğrendiği an yaşadığı sevincin görüntülerini paylaştı

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise sarı-kırmızılı kulübe giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve A Milli Takım'a davet edildiği bilgisini alan Alpaslan Öztürk'ün büyük sevinç yaşadığı ve sevincini oradakilerle paylaştığı görülüyor.

Alpaslan Öztürk'ün daha önce verdiği bir röportajdan da şu ifadelere yer verildi:

"Her Türk futbolcunun hayali gibi benim de bir gün milli olma hayalim var. İnşallah olur ama olasıya kadar da devam edeceğiz, çalışacağız, elimizden geldiği kadar takımımızı iyi yerlere taşıyacağız. Biz bunları yapmaya devam ettikçe zaten eminim ki bir gün o hedefimize ulaşırız."

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