İrfan Can’a yakın takip

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın talipleri her geçen gün artıyor. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Birinci Lig ekibi Adanaspor'dan renklerine bağlayıp, vitrine çıkardığı 22 yaşındaki eldiven için Almanya'dan teklifler var. Bundesliga'da orta sıralarda mücadele eden Stuttgart ve Hoffenheim İrfan Can'ı yakın takibine aldı.

KONTRATI 2025 YILINA KADAR

İki alman ekibinin scoutlarının bir süredir İrfan'ı yakın markaja aldığı ve kurmaylarına olumlu raporlar verdiği öğrenildi. Süper Lig'de Trabzonspor'un da Halil Akbunar ile birlikte transferi için yoğun çaba sarfettiği İrfan Can'ın Göztepe ile 2025 yılına kadar kontratı var. Sarı-kırmızılı yönetimin, teklifler karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Yönetimin tekliflerin ciddiye-tine göre teknik direktör Ünal Karaman'ın da görüşünü alarak bir bonservis bedeli belirleyecek.



PETER ZULJ'UN HAZİRAN HEDEFİ

Göztepe'de gösterdiği performansla Avusturya Milli Takımı'na davet edilen Peter Zulj, gözünü 11 Haziran'da başlayacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevirdi. Avrupa Şampiyonası'nda da yer almak istediğini ifade eden Zulj, taraftarlarla ilgili ise, "Göztepe taraftarıyla alakalı muhteşem şeyler duydum. Videolar izledim. Bir an önce onlarla buluşmak istiyorum. Atmosferi tatmak istiyorum. Sezon sonuna doğru böyle fırsat olursa onlarla buluşmak istiyorum" diye konuştu.



PETER ZULJ'UN HAZİRAN HEDEFİ

GÖZTEPE'DE gösterdiği performansla Avusturya Milli Takımı'na davet edilen Peter Zulj, gözünü 11 Haziran'da başlayacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevirdi. Avrupa Şampiyonası'nda da yer almak istediğini ifade eden Zulj, taraftarlarla ilgili ise, "Göztepe taraftarıyla alakalı muhteşem şeyler duydum. Videolar izledim. Bir an önce onlarla buluşmak istiyorum. Atmosferi tatmak istiyorum. Sezon sonuna doğru böyle fırsat olursa onlarla buluşmak istiyorum" diye konuştu.

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