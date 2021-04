İrfan Can: Hedefim A Milli Takım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göz-tepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, hedefleri ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Göztepe'ye 1. Lig ekibi Adanaspor'dan transfer olan ve performansıyla Macar kaleci Balazs Megyeri'den eldivenleri alan 22 yaşındaki file bekçisi, hedefinin A Milli Takım olduğunu söyledi. İrfan Can, "Benim hayallerim var. Ancak önceliğim Göztepe.



ÖNCELİK GÖZTEPE'DE

Kulübüm beni alt ligden aldı ve şu an Süper Lig'de oynuyorum. Önce burada görevimi tam olarak yaptıktan sonra Avrupa hayalim olur. A Milli Takım her Türk genç futbolcunun hayalidir. Benim de Milli Takım hedefim var. Kadronun kararını hocalar veriyor. Seçerlerse gururla giderim, Göztepe'yi temsil ederim. Beni sevenleri de gururlandırmış olurum" dedi.