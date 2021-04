Göztepe puanı kaptı

SPOR Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Göztepe, yenik duruma düştüğü maçta Kayserispor deplasmanından 1 puanla döndü. Maça Göz-Göz oldukça tutuk başladı. Mücadelenin 8. dakikasında Pedro Henrique'nin sert şutu yan direkten auta çıktı. 10'da Pedro'nun içeriye doldurduğu topu kalesini terkeden İrfan Can, İlhan'dan önce kafayla uzaklaştırdı. Pedro dönen topu boş kaleye yolladı. Ancak İrfan Can son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 26'da sağ kanattan Lennon'un ortasında ceza alanı içinde boş pozisyona İlhan topu ağlara yolladı: 1-0. 45'te Kvrzic'in soldan çizgiye inip yerden kesti. Ön direkte topa dokunan Pedro Henrique kaleci İrfan'ı geçemedi.





ADİS JAHOVİC PUANI GETİREN GOLÜ ATTI

48. dakikada Adis çalımlarla önünü boşaltıp, ceza yayı üzerinde şık bir bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1. 58'de Kvrzic'in ortasında sol taraftan İlhan kale önüne indirdi. Muğdat'tan önce Atınç hamle yaparken top üst direkten oyun alanına döndü. 71'de İlhan'ın kullandığı serbest atışta İrfan Can son anda topu kornere çeldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle bitti.



KARAMAN DEĞİŞTİRDİ

GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kayserispor deplasmanında on birde yine büyük bir değişime gitti. Milli ara öncesinde 5-3 kaybedilen Sivasspor maçında da on birde bir önceki haftaya göre 5 oyuncu değiştiren, Karaman Kayseri'de de 5 rotasyonla sahaya çıktı. En büyük değişimi yine savunmada yapan Karaman, sağ bekte Murat'ın yerine Gassama, stoper Marko'nun yerine cezası sona eren Alpaslan, sol bekte de Burekovic'in yerine Berkan'ı tercih etti. Orta alanda kart cezalısı Obinna'nın yerine formayı Esiti'ye veren deneyimli çalıştırıcı performansı düşük olan Zulj'un yerine de Diabate'ye şans tanıdı. Karaman bu değişikliklerle ideale yakın bir kadroyla Kayseri'de galibiyet aradı.

3.5 YILLIK ÖZLEM BİTTİ

GÖZTEPE'NİN devre arasında Antalyaspor'dan renklerine bağladığı Adis Jahovic, dün Kayserispor deplasmanında sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Göztepe'den Konyaspor'a transfer olan Makedon yıldız, sarı-kırmızılı formayla son golünü 24 Aralık 2017'de Galatasaray deplasmanında penaltıdan kaydetmişti. 10 haftadır suskun olan Adis, 3.5 yıl aradan sonra Göz-Göz'de siftah yaparak takımına önemli bir puan kazandırdı.

HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

GÖZTEPE, 5 maçlık namağlup serisini Ankaragücü ve Sivasspor yenilgileriyle sona erdirirken Kayseri, deplasmanından da galibiyet çıkaramadı. Son üç maçta 2 yenilgi ve bir beraberlik elde eden Göz-Göz'ün puan kaybı 8'e ulaştı. Son iki maçta kalesinde 8 gol gören Göztepe, dün Kayseri'de de 1 gole engel olamazken, son haftalarda eleştirilen kaleci İrfan Can özellikle ilk yarıda önemli kurtarışlara imza attı. Sarı-kırmızılılar, son üç deplasmandan 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrıldı.