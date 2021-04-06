Göztepe - Rizespor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ünal Karaman, Cumartesi günü oynanan Kayserispor karşılaşmasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Göz-Göz'de sağ bekte Gassama'nın yerine Murat'a formayı veren Karaman, defansın ortasında ise cezalı Alpaslan'ın yerine Titi'yi görevlendirdi. Deneyimli teknik adam, orta sahada Esiti'nin yerine kart cezası sona eren Nwobodo'yu sahaya sürdü. Hücum hattında da iki değişikliğe giden Karaman, Diabate ve Jahovic'in yerine Zulj ve Tripic'i oynattı. Sarı-kırmızılılarda PFDK tarafından 1 resmi müsabakadan men cezası aldığı bildirilen Alpaslan, maç kadrosundan çıkartılırken yerine Yalçın Kayan kadroya dahil edildi. Sağ ayak bileğinde zorlanma ve ödem tespit edilen Mihojevic ise kadroda yer almadı.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Meriah, Dokovic, Talbi, Melnjak, Tunay, Sabo, Doğan, Andrade, Samudio.