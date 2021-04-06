Göztepe’de Hosseini iddiası

Spor Toto Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Göztepe'de yönetim, gelecek sezon için çalışmalara hız verdi. Sarı-kırmızılı ekipte vitrine çıkarak, A Milli Takım'a kadar yükselen Alpaslan Öztürk'ün gelen teklifler sonrası takımdan ayrılma ihtimaline karşılık yönetim savunmada alternatif ismi belirledi. Sarıkırmızılı yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcunun alternatifi olarak Trabzonspor'dan başarılı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile ilgilendiği iddia edildi. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, eski takımı Trabzonspor'a transfer ettiği İranlı 24 yaşındaki stoperin İzmir ekibine gelmesi sürpriz sayılmayacak. Hosseini'nin de sözleşmesinin sona erecek olması yönetimin transferi gerçekleştirme olasılığını da artırıyor.



KARAMAN'IN HEDEFİ DİABATE

TRABZONSPOR'DAN eski öğrencisi Majid Hosseini'ye talip olduğu iddia edilen Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın hedefindeki ikinci ismin ise Diabate olduğu konuşuluyor. Trabzon'dan kiralanan oyuncu için Karaman'ın yönetime 'Bonservisiyle alın' şeklinde rapor verdiği iddia edildi. Karaman, Malili futbolcuya ligde 12 maçta şans verdi.

BURAK HAKERLER