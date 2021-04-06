Kır zinciri Göz-Göz

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından Kayserispor ile de berabere kalarak galibiyet özlemini 3 karşılaşmaya çıkaran Göztepe, bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak olan maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu. Zorlu mücadeleyi ise beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek.

OBİNNA TAKIMA DÖNÜŞ YAPTI

Ligde 32 hafta sonunda 40 puana ulaşan Göz-Göz, 35 puana sahip Karadeniz ekibini yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sarıkırmızılılarda kart cezası sona eren orta saha oyuncusu Obina Nwobodo görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Rize'de ise kırmızı kart gören Skoda bugün forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Kara-man'ın savun-mada Berkan'ın yerine Bureko-vic, orta alanda da Esiti'nin yeri-ne Obinna'ya forma vereceği iddia edildi.

MAÇIN HAKEMİ ÖGRETMENOGLU

TFF, bugün 16.00'daki Gözte-pe-Ç.Rize maçına Mustafa Öğret-menoğlu'nu atadı. Diğer hakemler şöyle: BUGÜN: 16:00 Karagümrük-Hatay (Volkan Bayarslan), 19:00 Trabzon-Kayseri (Atilla Karaoğlan), YARIN: 16:00 G.Birliği-Erzurum (Suat Arslanboğa), 16:00 Konya-A.Gücü (Arda Kardeşler), 19:00 Antalya-Sivas (Özgür Yankaya), 19:00 Beşiktaş-Alanya (Ümit Öztürk), 8 NİSAN: 16:00 Denizli-Kasımpaşa (Alper Ulusoy), 16:00 Gaziantep FK-Başakşehir (A.Bitigen), 19:00 Malatya-Fenerbahçe (Halis Özkahya)