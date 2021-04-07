Göztepe nefes aldı

Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti, 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. 13. dakikada Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Meriah'ın şutu az farkla auta gitti. 36'da Doğan rakipten kaptığı topla ceza yayına kadar sokuldu, pasında topla buluşan Samudio, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı. 41'de Zulj'un ceza yayı üzerinden yaptığı ortada topa gelişine vuran Soner'in şutu üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

MERİAH KALEYE GEÇTİ

54'te Tripic ceza sahası dışından kaleyi yokladı kaleci Gökhan'ın yumrukladığı topu savunma uzaklaştırdı. 56'da ev sahibi ekip golü buldu. Bu dakikada Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Halil fileleri sarstı: 1-0. 64'te Soner'in arapasına hareketlenen Zulj'un ceza sahası içinde çektiği şutta meşin yuvarlak Gökhan'da kaldı. 77'de Göztepe farkı ikiye çıkardı. Berkan'ın soldan kullandığı kornerde içeride oluşan karambol sonrası arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Ndiaye ağları havalandırdı: 2-0. 80'de Soner'in pasında sol çaprazda topla buluşan Ndiaye kaleyi düşündü ancak top auta gitti. 90'da hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Rizespor'un kalecisi Gökhan'a sert itirazı nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Konuk ekip 5 oyuncu değişikliğini de kullandığı için kaleye Meriah geçti.



HALİL'DEN 9. GOL

Göztepe'nin en başarılı isimlerinden birisi olan Halil Akbunar dün Rize maçında kilidi çözen isim oldu. İkinci yarıda Gözepe'yi 1-0 öne geçiren golü atan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu üç hafta sonra fileleri havalandırarak gol sayısını da 9'a çıkardı. A Milli Takım'a ilk kez seçilerek ay-yıldızlı formayı giyen Halil, Göztepe'yi rahatlatan golü attı. Cherif Ndiaye ise dün Göztepe'nin ikinci golünü kaydederek toplamda 10 gole ulaştı.



ÜNAL KARAMAN'DAN ROTASYON

Göztepe'de bir türlü ideali bulamayan teknik direktör Ünal Karaman, Ç.Rize maçına dün yine değişikliklerle çıktı. Deneyimli çalıştırıcı son oynanan Kayserispor maçının on birinde rotasyona giderek 5 değişimle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte Kayseri'de on birde yer alan Gassama, Alpaslan, Esiti, Diabate ve Adis dün yedek soyundu. Sağ bekte Gassama'nın yerine Murat Paluli, stoper Alpaslan'ın yerine Titi, orta alanda Esiti'nin yerine cezası sona eren Obinna, Diabate'nin yerine Zulj ve Adis'in yerine de Tripic forma giydi. Sarı-kırmızılı teknik adam Karaman, dizilişte de değişime giderek Kayseri maçında sol kanat olarak görev yapan Ndiaye'yi bu kez ileri uçta değerlendirirken, Tripic bu bölgede görev aldı. Teknik direktör Ünal Karaman, Macar eldiven Balazs Megyeri'yi de karşılaşmanın kadrosuna dahil etmezken İrfan Can'ın arkasında genç Arda kulübede bekledi. Yıldız adayı Kerim Alıcı dün yine kadroda yer almadı.



UYGUN'DAN DEĞİŞİM

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, geçen hafta oynadıkları Fatih Karagümrük maçın-dan farklı olarak Fernando Boldrin, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Milan Skoda ve Mykola Moroziuk'un yerine Tunay Torun, Fernando Andrade, Dario Melnjak, Doğan Erdoğan ve Yassine Meriah'a şans verdi. Kara-deniz temsilcisinde sakat-lığı nedeniyle uzun süredir forma giymeyen Remy de yedek kulübesinde yer aldı

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