Göz-Göz’ün gözü yüksekte

Spor Toto Süper Lig'de üç maçlık suskunluğunun ardından Ç.Rizespor'u yenerek rahat bir nefes alan Göztepe gözünü üst sıralara çevirdi. Ligde 2017-2018 sezonundan bu yana mücadele eden sarıkırmızılılar o sezondaki 6.'lık başarısının bir basamak üstüne çıkmak için kolları sıvadı. 2017-2018 sezonunu 49 puanla 6. bitiren İzmir ekibi hedefini bu kez beşincilik olarak belirledi. Bilindiği üzere 2018-2019 sezonunu düşme potasının bir basamak üstünde 38 puanla 15. tamamlayan Göz-Göz geçen sezonu ise 42 puanla 11. bitirmişti. Bu sezon geride kalan 32 maçta 43 puan toplayan İzmir temsilcisi sıralamada 10. sırada yer alırken beşincilik hedefi o kadar uzak değil. Göz-Göz yarın saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı 49 puanlı Hatayspor'u yenerek üst sıralarla arasındaki farkı azaltma planları yapıyor.

BU KEZ ZİNCİRİ KIRMAK İSTİYOR

Sezonun ilk yarısında rakibine İzmir'de 1-0 mağlup olan Göz-Göz 3 maçlık deplasmanda kazanamama grafiğini sonlandırmayı hedefliyor. Sakatlığı süren Mihojevic'in oynayıp oynayamayacağı belirsiz. Sarıkırmızılılar bu maçın ardından 17 Nisan Cumartesi sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk edecek.



OBİNNA İKİYE KATLADI

SEZON başında Ujpest'ten bedelsiz olarak bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı oyuncu Obinna Nwobodo, 2-0 kazanılan Rizespor maçında 6 top çalma ve 1 ara pas istatistiği ile oynarken istatistiklerde Göztepe'nin en iyileri arasında yer aldı. Göztepe'ye transfer olduğu dönemde 600 bin Euro olan futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon 100 bin Euro'ya dek yükseldi.