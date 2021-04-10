Hatayspor’u da yen Göztepe

ÜÇ haftalık galibiyet hasretini Rize galibiyeti ile sona erdiren Göztepe, bugün zorlu deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak ekranlara getirecek. Süper Lig'de 32 hafta sonunda 43 puana ulaşarak düşme hattıyla ilişkisini neredeyse koparan Göz-Göz, 49 puanlı ligin flaş ekibi Hatay karşısında galibiyet arıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, kritik maç öncesi cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor. Rize maçında son dakika kadrodan çıkarılan Alpaslan da kadroya dahil olacak. Hatayspor'da ise sakatlığı süren Selim'in yanı sıra Billong ve Soner'in de forma giymeleri zor.