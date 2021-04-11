Göztepe Adis'le coştu

SPOR Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor galibiyeti ile kendine gelen Göztepe, dün de Hatayspor deplasmanında golcüsü Adis Jahovic'in attığı üç golle üç puanı kaptı: 2-3. 30. dakikada Atınç'ın uzun pasında, Pablo Santos'tan sıyrılan Jahovic, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

İLK YARIDA ÜSTÜNDÜ

38. dakikada Makedon golcü yine sahne aldı. Rakiplerini çalımlayarak sağ taraftan ceza sahasına giren Lamine Gassama'nın yerden pasında topla buluşan Adis Jahovic farkı ikiye çıkarttı: 0-2. 55. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Boupendza'nın sert şutunda top çok az farkla auta gitti. 61. dakikada Soner'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Jahovic'in kafa vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi. 64. dakikada Traore'nin köşe vuruşunda Mame Diouf rakip savunmanın arasından iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-2. 78. dakikada Burekovic'in soldan ortasına Jahovic iyi yükseldi, kafa vuruşu yaptı ve takımını sevindirdi: 1-3.

SONUÇSUZ BASKI

87. dakikada Diabete'nin pasında Ndiaye son derece net bir fırsattan yararlanamazken 90. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ortasına Mame Diouf kafa ile vurdu ve farkı yeniden bire düşürdü. Başka gol olmayınca Göztepe sahadan üç puanla ayrıldı: 2-3.





SONUÇSUZ BASKI

87. dakikada Diabete'nin pasında Ndiaye son derece net bir fırsattan yararlanamazken 90. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ortasına Mame Diouf kafa ile vurdu ve farkı yeniden bire düşürdü. Başka gol olmayınca Göztepe sahadan üç puanla ayrıldı: 2-3.

JAHOVİC: 3 DİOUF: 2

GÖZTEPE'NİN dün Hatay deplasmanındaki randevusu golcülerin düellosu şeklinde geçti. Sarı-kırmızılı ekibin Makedon yıldızı Adis Jahovic dün müthiş bir performans sergileyerek üç golle galibiyeti getiren isim olurken, Hatayspor'da da Mame Diouf iki gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekibin 34 yaşındaki golcüsü bu golle birlikte bu sezonki gol sayısını 5'e çıkarttı. Kayserispor maçında da 1 gol kaydeden Jahovic, Antalyaspor formasıyla da Ankaragücü filelerini sarsmıştı. Diouf ise bu sezonki gol sayısını 15'e yükseltti.



"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

GÖZTEPE'DE Teknik Direktör Ünal Karaman, mücadele sonrası yaptığı açıklamada zor bir deplasmanda dikkatli olup, tavizsiz oynadıklarını belirterek, "Böylesine zorlu bir deplasmanda hem iyi futbol oynayan, hem pozisyon üreten takımız. Başlangıç ve bitiş düdüğü arasında olabildiğince dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalışan takımımı, hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Hatayspor'a da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi.





KARAMAN'DAN BEŞ DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen haftaki Çaykur Rizespor müsabakasınınn 11'ine göre dün Hatay maçının 11'inde 5 değişiklikle çıktı. Tecrübeli teknik adam Rize mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Titi, Berkan Emir, Murat Paluli, Peter Zulj ve Cherif Ndiaye'yi yedek soyundururken bu futbolcuların yerine Alpaslan Öztürk, rif Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Diabate ve Adis Jahovic'e şans tanıdı.

İLHAN ŞAHİN SARI KART GÖRDÜ

GÖZTEPE Kulübü Menajeri İlhan Şahin, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının 72. dakikasında Boupendza'nın Gassama'ya yaptığı faul sonrası kulübede çıldırdı. Maçın hakemi Erkan Özdamar Şahin'e sarı kart gösterdi.