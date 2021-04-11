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Göztepe'de bahar havası

Süper Lig'de evinde Çaykur Rizespor'un ardından deplasmanda Atakaş 'u da yenmeyi başaran Göztepe tırmanışını sürdürdü. Hatay'da 'in 3 golüyle 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, alt sıralarla bağını tamamen koparırken, kalan 7 maç için de Avrupa umudunu taraftarına aşıladı. Yeni bir seri başlatan Göz-Göz'de Teknik Direktör çok zorlu bir deplasmanda iyi futbol oynayarak galip geldiklerine dikkat çekti.

Göztepe'de bahar havası
DHA

11.04.2021, 13:33

Takımın disiplinini başlangıçtan bitişe kadar sürdürdüğünü anlatan Ünal Karaman, "Dikkatli oynayan, taviz vermeyen takımımı hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Hatayspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi. Maç fazlasıyla 46 puanla 9'uncu basamakta yer alan Göztepe, kalan 7 maçta Galatasaray, Fatih Karagümrük (D), Trabzonspor, Fraport Tav Antalyaspor (D), İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği (D) ve Beşiktaş'la oynayacak.

JAHOVIC FIRTINASI ESIYOR
Hatayspor deplasmanında 3 gol birden atarak galibiyetin baş mimarı olan Adis Jahovic ise eski günlerine döndü. Devre arasında Antalyaspor'dan gelen Makedon futbolcu ilk 9 maçında gol atamadı. Siftahı Hes Kablo Kayserispor deplasmanında yapan Jahovic, gol sayısını 4'e çıkardı. Jahovic, Göztepe kariyerinde 2'nci kez hat-trick yaptı. Deneyimli golcü 2017-2018 sezonunda Göztepe'de oynarken Demir Grup Sivasspor deplasmanında 3 gol attı ve İzmir ekibi o maçı 3-2 kazandı.

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