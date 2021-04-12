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Haberler Göztepe Göztepe'den 1950 yılındaki şampiyonluk için TFF'ye flaş başvuru

'den 1950 yılındaki için 'ye flaş başvuru

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden , 1950 yılındaki şampiyonluğunun sayılması için resmen 'na () başvurdu.

Göztepe'den 1950 yılındaki şampiyonluk için TFF'ye flaş başvuru

12.04.2021, 13:35 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021, 13:53

Son dakika... Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle büyük moral bulan Göztepe, 1950 yılında Türkiye Futbol Birinciliği adıyla oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen başvuruda bulundu. Bugün itibarıyla yönetimin TFF'ye resmi dilekçe yazdığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önce elde ettiği şampiyonlukların tescil edilmesi için TFF'ye resmi başvuruda yapmasının ardından Göztepe Kulübü de 1950 yılında kazandığı şampiyonluğun kayıtlara geçmesi için kolları sıvadı. Göztepe, 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada önce Beşiktaş'ı finalde de Gençlerbirliği'ni eleyip kupayı havaya kaldırdı. 71 yıllık şampiyonluk kupası halen sarı-kırmızılıların müzesinde sergileniyor. Göztepe'nin müzesinde 1968-1969 ve 1969-1970 yıllarında kazandığı 2 Türkiye Kupası ile 1970 Cumhurbaşkanlığı Kupası da yer alıyor.
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