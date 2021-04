Sıra geldi G.Saray’a

Süper Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan Göztepe, gözünü G.Saray ile cumartesi günü İzmir'de oynayacağı maça çevirdi. Hafta içi Rize'yi evinde mağlup eden önceki gün Hatayspor'u dize getiren Göz-Göz ikide iki yaparak puanını 46'ya yükseltti. Göz-Göz, geçen sezon yine İzmir'deki son maçta 1-0'lık skorla yendiği rakibine yine sürpriz hazırlıyor. Göztepe kalan 7 haftada sırasıyla Galatasaray (İ), Karagümrük (D), Trabzonspor (İ), Antalya (D), Konya (İ), G.Birliği (D) ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Son 7 iç saha maçında sadece Sivasspor'a 5-3'lük sonuçla mağlup olan ekip diğer maçlardan 5 galibiyet 1 beraberlik çıkarttı. Gençlerbirliği'ni 4-0, Başakşehir'i 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Erzurumspor'u 3-1 ve Rize'yi ise 2-0'lık sonuçlarla geçen Göztepe, Malatya ile 2-2 berabere kalmıştı.



GÖZTEPE'NİN devre arasında Antalyas-Antalyaspor'dan takıma döndür-por'dan döndürdüğü Makedon golcü düğü Adis Jahovic, Hatays-Hatayspor maçının kahramanı por oldu. Sarı-kırmızılı eki-ekibin 3-2 kazandığı maçta bin hat-trick yaparak Göz-Göztepe'nin anlamlı zafe-tepe'nin zaferinin altına imza attı. rinin Geçen sezon ilk yarıda Yeni Malatyaspor for-formasıyla Denizlispor'a masıyla karşı 5-1 kazanılan maçta 4 gol atan Adis, sarı-kırmızılı forma ile de bin 295 gün sonra hat-trick sevinci yaşadı.



İRFAN CAN SINIRDA

GÖZTEPE'NİN 22 yaşındaki genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Atakaş Hatayspor maçında gördüğü kırmızı kartla 3 sarı karta ulaştı. İrfan Can, G.Saray maçında kart gördüğü takdirde bir sonraki hafta Karagümrük ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düşecek. Kritik haftalar öncesi Mihojevic, Murat Paluli ve Cherif Ndiaye ile birlikte kart ceza sınırında yer alıyor.